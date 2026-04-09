На Одещині світло повернули десяти тисячам родин

Володимир Тунік-Фриз — 9 квітня, 19:50
На Одещині світло повернули десяти тисячам родин
На Одещині повернули світло частині мешканців
Після ворожого обстрілу Одеської області, вдалось повернути енергоживлення для майже 10 тисяч домогосподарств.

Про це повідомляє пресслжуба ДТЕК.

Ввечері 8 квітня повідомляли, що Росія ударом безпілотника пошкодила об'єкт енергетики на Одещині, постраждалих немає.

На ранок майже 10 тисяч домівок вдалось заживити.

У ніч на 8 квітня російські загарбники вдарили дронами по нафтопереробному заводу у Мерефі на Харківщині.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожих дронових атак, а також через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах – на ранок 8 квітня є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.

У більшості регіонах країни запровадили погодинні відключення світла для населення, хоча середа 8 квітня мала пройти без них.

ДТЕК

На Одещині світло повернули десяти тисячам родин
