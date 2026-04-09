На Одещині світло повернули десяти тисячам родин
Після ворожого обстрілу Одеської області, вдалось повернути енергоживлення для майже 10 тисяч домогосподарств.
Про це повідомляє пресслжуба ДТЕК.
Ввечері 8 квітня повідомляли, що Росія ударом безпілотника пошкодила об'єкт енергетики на Одещині, постраждалих немає.
На ранок майже 10 тисяч домівок вдалось заживити.
Нагадаємо:
У ніч на 8 квітня російські загарбники вдарили дронами по нафтопереробному заводу у Мерефі на Харківщині.
Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожих дронових атак, а також через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах – на ранок 8 квітня є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.
У більшості регіонах країни запровадили погодинні відключення світла для населення, хоча середа 8 квітня мала пройти без них.