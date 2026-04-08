Росія атакувала український НПЗ

У ніч на 8 квітня російські загарбники вдарили дронами по нафтопереробному заводу у Мерефі на Харківщині.

Про це повідомляє Суспільне Харків.

"Підприємство зазнало значних збитків. Серед людей постраждалих немає. Якщо не помиляюся, це п'ятий удар по підприємству з початку повномасштабного вторгнення.

Завод працюватиме і надалі, бо дуже велика кількість працівників. Будемо відновлювати роботу, але скільки це займе часу — не готові сказати", — розповіла Анастасія Чередникова.

О 9:26 рятувальники ДСНС повідомляли, що рятувальники ліквідовують займання у Мерефі.

Внаслідок ворожих дронових атак, а також через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах – на ранок 8 квітня є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.

У більшості регіонах країни запровадили погодинні відключення світла для населення, хоча середа 8 квітня мала пройти без них.