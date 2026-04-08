Через ворожі обстріли та негоду в кількох регіонах України є знеструмлення

Внаслідок ворожих дронових атак, а також через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах – на ранок 8 квітня є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.

Про це повідомляє "Укренерго".

Там, де це дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи, зазначають енергетики.

Крім того, через сильний вітер, що зумовлює падіння дерев на лінії електропередачі, на ранок повністю або частково знеструмлені понад 90 населених пунктів у 4 областях – Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Київській. У кожному з регіонів фахівці обленерго працюють над усуненням пошкоджень.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії зросло. Сьогодні, 8 квітня, станом на 9:30, його рівень був на 16% вищим, ніж в цей час попереднього дня – у вівторок.

"Причина таких змін – похолодання в усіх регіонах. А також хмарна погода на всій території України, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання обсягу енергоспоживання із загальної мережі", – пояснюють в компанії.

Вчора, 7 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 1,9% вищим, ніж максимум попереднього дня – у понеділок, 6 квітня. Причина – похолодання у більшості регіонів України.

Наголошується, що враховуючи погодні умови, сьогодні упродовж всієї доби в усіх регіонах є необхідність в ощадливому енергоспоживанні.

"Будь ласка, максимально обмежте користування електроприладами з 17:00 до 22:00. Не вмикайте у цей період кілька потужних приладів одночасно", – закликають енергетики.

Нагадаємо:

8 квітня в усіх регіонах України з 07:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.