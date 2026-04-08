Росіяни поцілили дроном у об’єкт енергетики на Одещині

Росія ударом безпілотника пошкодила об'єкт енергетики на Одещині, постраждалих немає.

Про це повідомив голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру Одещини. Ввечері внаслідок удару безпілотника пошкоджено об'єкт енергетики", – написав він у Телеграм.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Всі відповідні служби розпочали роботу над ліквідацією наслідків удару, повідомив голова ОВА.

Нагадаємо:

У ніч на 8 квітня російські загарбники вдарили дронами по нафтопереробному заводу у Мерефі на Харківщині.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ворожих дронових атак, а також через артилерійські обстріли енергетичної інфраструктури у прифронтових регіонах – на ранок 8 квітня є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях.

У більшості регіонах країни запровадили погодинні відключення світла для населення, хоча середа 8 квітня мала пройти без них.