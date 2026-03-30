Будівництво поляками переходу на "Рава-Руській" подорожчало у 2,5 раза з 2018 року

Державна митна служба України 23 лютого 2026 року уклала додаткову угоду до договору від 23 березня 2018 року з компанією T4B Sp. z o.o. (Польща) щодо проєктування та будівництва пішого переходу у міжнародному пункті пропуску для автосполучення "Рава-Руська" на українсько-польському кордоні.

Про це пишуть "Наші гроші" з посланням на "Прозорро".

Ціна договору зросла з 1,38 млн євро до 3,59 млн євро без ПДВ.

Навесні 2018 року Державна фіскальна служба України через відкриті торги замовила T4B Sp. z o.o. піший перехід на "Рава-Руській" за 1,38 млн євро.

Роботи мали фінансуватися відповідно до договору між урядом України та урядом Польщі про надання кредиту на умовах пов'язаної допомоги від 9 вересня 2015 року. Наразі ДФС ліквідована, а її правонаступниця ДМС не має доступу до старого електронного кабінету, тому нинішню додаткову угоду, погоджену Мінфіном України і Мінфіном Польщі, опублікували окремо.

Як пише видання, обсяги робіт порівняти неможливо, оскільки раніше кошторис не публікувався.

Вартість матеріалів, обладнання, робіт та послуг польського походження має бути не менше 60% ціни договору.

Розрахунок містить лише ціни робіт, що не дозволяє порівняти відпускні ціни будматеріалів із ринковими цінами на предмет можливого завищення.

Що до устаткування, то два сканери CX100100TI враховано по 60 342 євро.

За даними з відкритих джерел, це рентгентелевізійні інтроскопи Nuctech CX100100TI виробництва Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. (Польща), яка через Nuctech Hong Kong Company Limited (Китай) належить компанії Nuctech Company Limited (Китай).

У квітні 2024 року органи Європейської комісії провели обшуки в офісах Nuctech у Польщі та Нідерландах у рамках розслідування порушень регламенту ЄС про іноземні субсидії. У грудні 2025 року Єврокомісія оголосила про поглиблення розслідування щодо Nuctech.

Ціни звичайного устаткування, яке вдалось точно ідентифікувати, відповідають ринковим цінам.

Польська T4B Sp. z o.o. працює як ІТ-інтегратор та технологічний консультант у ключових сферах, таких як критична інфраструктура, ІТ, громадські установи, держуправління, екологічна інженерія, енергетична промисловість, будівництво та кібербезпека. Компанією володіють Ізабела Щепанковська, Роберт Щепанковський та Анджей Олінський.

