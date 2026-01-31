У Молдові – частковий блекаут через ситуацію в енергосистемі України

У Молдові – проблеми з енергетикою через ситуацію в енергосистемі України

Європейська правда

Міністерство енергетики Молдови заявило, що через серйозні проблеми в енергосистемі України на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС відбулося падіння напруги.

Про це відомств повідомило у Facebook, передає "Європейська правда".

Інцидент на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС спричинив пошкодження та відключення енергосистеми.

Оператор системи електропередачі Moldelectrica працює над усуненням ситуації, і в деяких населених пунктах електропостачання вже відновлено.

Як пише NewsMaker, постраждали щонайменше Кишинів і передмістя, а також Тараклія, Кагул, Аненій Ной.

Зауважимо, про це стало відомо одночасно із інформацією про те, що у Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.

У КМДА розповіли, що у Києві, як і в багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання. Також інформують про зникнення водопостачання та опалення в деяких районах столиці.

Варто нагадати, що 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив правителя Росії на тиждень поставити на паузу удари "по Києву та інших містах" з гуманітарних міркувань, і він нібито погодився.

Трамп не уточнив, коли це відбулося і коли мав початися відлік "тижня".

1 лютого очікується новий раунд переговорів стосовно потенційної мирної угоди між РФ та Україною. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть туди, але участь США "ймовірна".