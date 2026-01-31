У Молдові – частковий блекаут через ситуацію в енергосистемі України
Міністерство енергетики Молдови заявило, що через серйозні проблеми в енергосистемі України на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС відбулося падіння напруги.
Про це відомств повідомило у Facebook, передає "Європейська правда".
Інцидент на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС спричинив пошкодження та відключення енергосистеми.
Оператор системи електропередачі Moldelectrica працює над усуненням ситуації, і в деяких населених пунктах електропостачання вже відновлено.
Як пише NewsMaker, постраждали щонайменше Кишинів і передмістя, а також Тараклія, Кагул, Аненій Ной.
Зауважимо, про це стало відомо одночасно із інформацією про те, що у Києві через зникнення напруги від зовнішніх живлячих центрів у метрополітені тимчасово призупинено рух поїздів і роботу ескалаторів.
У КМДА розповіли, що у Києві, як і в багатьох містах України, відбулися аварійні відключення електропостачання. Також інформують про зникнення водопостачання та опалення в деяких районах столиці.
Варто нагадати, що 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив правителя Росії на тиждень поставити на паузу удари "по Києву та інших містах" з гуманітарних міркувань, і він нібито погодився.
Трамп не уточнив, коли це відбулося і коли мав початися відлік "тижня".
1 лютого очікується новий раунд переговорів стосовно потенційної мирної угоди між РФ та Україною. Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що спецпредставник президента США Стів Віткофф і зять Трампа Джаред Кушнер не поїдуть туди, але участь США "ймовірна".