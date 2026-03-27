Новини 27 березня: фіналісти на посаду голови митниці, ціна кешбеку на пальне

Про що говорили сьогодні?

Про митницю: Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Голови Державної митної служби обрала двох фіналістів – Руслана Даменцова та Ореста Мандзія, співробітників НАБУ.

Про кешбек на пальне: Програма державного кешбеку на пальне зараз коштує бюджету близько 20 млн грн на день.

Про черги у ПФУ: Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України заявляє, що розуміє занепокоєння громадян щодо можливих черг у сервісних центрах Пенсійного фонду України (ПФУ), але наголошує, що черги не є повсюдним явищем.

Про "Укрпошту": Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив про тиск на компанію і чергову спробу заблокувати створення Укрпошта Банку.

Про ВВП України: Економічна ситуація на початку 2026 року залишалася складною і, за оцінками Мінекономіки, у січні й лютому ВВП України скоротився на 1,2%. Це дорівнює приблизно 66% реального зростання за весь 2025 рік, коли економіка додала 1,8%.

Ексклюзиви ЕП

Убивча торгівля: як ЄС і США фінансують війну Росії проти України

Попри зниження нафтогазових доходів Росія досі заробляє сотні мільярдів доларів на експорті – від добрив до морепродуктів. Що і скільки купують у Москви європейці та американці?