Україна вперше продала електрику до Молдови за новими правилами

Україна вперше експортувала електроенергію до Молдови за новими правилами

У четвер, 9 квітня, на майданчику "Української енергетичної біржі" було укладено першу угоду з моменту запуску секції "Імпорт-Експорт електричної енергії".

Про це повідомляє пресслужба УЕБ.

Ініціатором аукціону виступило ПАТ "Укргідроенерго", яке здійснило продаж електроенергії за напрямком перетину Україна – Молдова.

Реалізація відбулася за блочною позицією в нічні години – з 01:00 до 06:00, усі дні, з періодом постачання з 15.04.2026 по 30.04.2026.

Обсяг реалізованого ресурсу становив 1 920 МВт. год.

"Укладення першої угоди в новій секції є важливою подією для розвитку біржової торгівлі електричною енергією та розширення інструментів організованого ринку. Це також свідчить про практичну затребуваність біржового механізму для здійснення операцій в сегменті імпорту та експорту електроенергії", – повідомляє пресслужба.

За словами операційного директора УЕБ Володимира Брюховецького, укладення першої угоди в секції імпорту та експорту електроенергії є знаковим результатом для біржі та всіх учасників ринку.

"Фактичний старт торгів у цьому сегменті демонструє готовність компаній використовувати організований ринок для здійснення транскордонних операцій, а також підтверджує важливість розвитку прозорих і конкурентних механізмів торгівлі електроенергією в Україні", – наголосив Брюховецький.

Нагадаємо:

На початку березня Україна відновила експорт електроенергії в профіцитні години через покращення ситуації в енергосистемі.

За березень Україна експортувала 30,2 тис. МВт-год – найбільше до Молдови, 47,5%. У порівнянні з березнем 2025 р. експорт впав на 61%.