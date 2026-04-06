Уряд допоможе зі транспортним сполученням Молдови з Україною

Уряд виділив 718 млн на забезпечення транспортного сполучення в Одеській області та з Молдовою.

Про це йдеться в повідомленні Мінрозвитку.

Ці рішення дадуть можливість підтримати безперебійну логістику як всередині регіону, так і забезпечити міжнародні перевезення вантажів та пасажирів з Молдовою та Румунією.

Це важливо, з огляду на спроби ворога вплинути на сталість транспортних коридорів, атаки на мостові переходи, залізницю, порти та інші елементи логістики.

Рішення дає можливість забезпечити альтернативні шляхи біля мосту у населеному пункті Маяки, що був пошкоджений наприкінці 2025 року внаслідок обстрілів РФ.

"Ми системно посилюємо альтернативні маршрути - як всередині регіону, так і на міжнародних напрямках до Молдови та Румунії. Йдеться про вантажні перевезення, мобільність людей і стабільну роботу економіки", - зауважив віцепремʼєр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Також у рішенні йдеться про облаштування мостового переходу на пункті пропуску "Ямпіль – Косеуць" у Вінницькій області.

Передбачено спорудження окремих інфраструктурних рішень, які забезпечать створення резервного автомобільного сполучення та посилять стійкість транспортно-логістичного сполучення не лише з Молдовою, а й у напрямку портів Дунайського регіону.

Нагадаємо:

