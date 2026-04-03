Молдова суттєво наростила відновлювану енергетику: лідирує сонячна генерація

У Молдові встановлена потужність об'єктів відновлюваної енергетики (ВДЕ) перевищила 1 ГВт і станом на 3 квітня 2026 року досягла 1023,42 МВт.

Про це повідомив Національний центр сталої енергетики Молдови, пише профільне видання ExPro.

За перші два місяці 2026 року в країні було введено 42,44 МВт нових потужностей ВДЕ. Для порівняння, на кінець 2025 року сумарна встановлена потужність становила 980,98 МВт, що на 444,02 МВт більше, ніж роком раніше.

Таким чином, за 2025 рік сектор зріс приблизно на 69%.

Найбільшу частку у структурі ВДЕ в Молдові займає сонячна генерація — 747 МВт, або 73% усіх встановлених потужностей.

Вітрова енергетика досягла 252,52 МВт, що відповідає 25%.

Ще 16,75 МВт припадає на гідрогенерацію, а 7,16 МВт — на біогаз.

Ключова лінія електропередачі між Румунією та Молдовою станом на 24 березня залишалася відключеною через удари РФ по енергетичній інфраструктурі на півдні України.

24 березня уряд Молдови схвалив оголошення надзвичайного стану в енергетиці країни на 60 днів, починаючи з 25 березня. Незабаром парламент республіки затвердив його.