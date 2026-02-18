На Харківщині знову аварійні відключення світла

У Харківській області запровадили екстрені відключення світла через складну ситуацію в енергосистемі.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Харківобленерго".

"У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі", – йдеться у повідомленні.

Водночас, в області застосовували аварійні відключення світла і минулої доби.

У повідомленні зазначили, що одночасно із аварійними відключеннями, у області продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Нагадаємо:

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на ранок 18 лютого є знеструмлені споживачі у Одеській, Дніпропетровській, Сумській та Запорізькій областях.

Вночі 17 лютого РФ знову завдала руйнівного удару по енергетичній інфраструктурі Одеси. ДТЕК повідомив, що руйнування надзвичайно серйозні і ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Росія нанесла по Україні комбінований удар, який був спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити українську енергетику, під ударом були 12 областей.