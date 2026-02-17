На Харківщині запровадили аварійні відключення світла

У Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.

Про це повідомили у "Харківобленерго".

Зазначається, що одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

В компанії нагадали, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна.

Нагадаємо:

Вночі 17 лютого РФ знову завдала руйнівного удару по енергетичній інфраструктурі Одеси. ДТЕК повідомив, що руйнування надзвичайно серйозні і ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Росія нанесла по Україні комбінований удар, який був спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити українську енергетику, під ударом були 12 областей.