Росія прорахувала удар, щоб більше пошкодити енергетику України – Зеленський

Росія нанесла по Україні комбінований удар, який був спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику, під ударом були 12 областей.

Про це у Телеграм написав президент України Володимир Зеленський

"Комбінований був удар, спеціально прорахований, щоб якомога більше пошкодити нашу енергетику. Використали майже 400 дронів і 29 ракет різних типів, у тому числі балістику. Значну кількість було збито, але, на жаль, є і влучання", – повідомив він.

Зеленський зазначив, що тривають рятувальні та ремонтні роботи в багатьох наших регіонах після масованої російської атаки.

В Одесі без тепло- та водопостачання після удару дронів десятки тисяч людей. Усі необхідні служби працюють, щоб допомогти, зазначив він.

"Загалом під ударом були 12 областей, і, на жаль, відомо про дев'ятьох поранених, у тому числі – діти. Є пошкодження більш ніж десяти житлових будинків, залізниці", – написав президент.

Він додав, що партнери України мають реагувати на всі ці удари проти життя і Росія повинна відповідати за агресію.

"Наша дипломатія буде ефективнішою, якщо буде справедливість і сила. Сила тиску на РФ – тиску санкцій, постійної та швидкої підтримки української армії, нашої ППО. Щоб мир був реальним і справедливим, діяти потрібно на єдине джерело цієї агресії", – додав Зеленський.

Нагадаємо:

Вночі 17 лютого РФ знову завдала руйнівний удар по енергетичній інфраструктурі Одеси. ДТЕК повідомив, що руйнування надзвичайно серйозні і ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

У ніч на 17 лютого російські окупаційні війська завдали удару по Одесі, в результаті чого зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури, троє людей травмовані.