МАГАТЕ зафіксувало проліт дронів за 4 кілометри від Південноукраїнської АЕС

У ніч на 9 квітня було зафіксовано політ восьми безпілотників всього за чотири кілометри від Південноукраїнської АЕС.

Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ, передає Укрінформ.

"На українських ядерних об’єктах регулярні сигнали повітряної тривоги та звуки віддалених вибухів й надалі свідчать про постійні ризики для ядерної безпеки. Так, у ніч на 9 квітня, за інформацією з об’єкта, в межах 4 км від Південноукраїнської АЕС було зафіксовано політ восьми безпілотників", - йдеться у повідомленні.

У заяві також йдеться, що на Хмельницькій та Рівненській АЕС один енергоблок на кожному з об’єктів наразі перебуває в зупиненому стані для планового перезавантаження ядерного палива.

"5 квітня два енергоблоки Рівненської АЕС були змушені тимчасово знизити потужність через обмеження в роботі енергомережі, що знову підкреслює складнощі, спричинені вразливістю енергетичної інфраструктури", - зазначається у заяві.

Щодо Запорізької АЕС, то МАГАТЕ повідомило, що продовжує проводити регулярні обходи для моніторингу й оцінки стану ядерної безпеки та захищеності, зокрема сховища сухого відпрацьованого ядерного палива.

Представники агентства обговорили з російською окупаційною адміністрацією станції заплановані роботи з електротехнічного обслуговування, кадрову ситуацію, підготовку й кваліфікацію персоналу на ЗАЕС.

Нагадаємо:

Внаслідок атаки ворожого дрона, яка сталась 14 лютого, частина обладнання на Чорнобильській атомній електростанції залишилась знеструмленою.

Внаслідок чергових російських обстрілів на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції відключилася одна з двох ліній електропередачі.