Наслідки ворожої атаки на ЧАЕС: частина обладнання знеструмлена

Внаслідок атаки ворожого дрона, яка сталась 14 лютого, частина обладнання на Чорнобильській атомній електростанції залишилась знеструмленою.

Про це повідомив голова Держатомрегулювання Олег Коріков, пише "РБК-Україна".

"Є проблеми з електропостачанням, оскільки відбуваються аварійно-рятувальні роботи і частина обладнання знеструмлена у зв'язку із застосуванням води", – каже він.

За словами Корікова, на ЧАЕС пошкоджене вантажопідйомне обладнання та не працюють вентиляційні системи.

Водночас, як він зазначає, радіоактивний фон тримається в тих межах, які були до атаки.

Нагадаємо:

Вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.