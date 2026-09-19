Північна Корея вчергове відмовилась виконувати резолюцію МАГАТЕ щодо її ядерного статусу

Північна Корея відкинула нещодавню резолюцію ядерного наглядового органу ООН, спрямовану проти ядерної програми Пхеньяна, та пообіцяла зберегти свій статус ядерної держави.

Про це повідомляє Bloomberg.

У заяві Кім Йо Чон, впливова сестра північнокорейського лідера, назвала нещодавню резолюцію Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) "беззмістовною та неефективною" і заявила, що вона "не матиме жодного впливу" на статус країни як держави, що володіє ядерною зброєю.

Як повідомляє агентство "Йонхап", МАГАТЕ ухвалило цю резолюцію на початку цього тижня, ще раз підтвердивши, що Північна Корея не може мати статусу держави, що володіє ядерною зброєю, відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

У резолюції також містився заклик до Пхеньяна негайно припинити всю пов'язану з цим діяльність.

"Найважливішим питанням національної безпеки є забезпечення того, щоб авторитет ядерних сил КНДР, яка постійно наражається на ядерну загрозу з боку ворожих сил, у жодному разі не ставився під сумнів", — заявила Кім у повідомленні агентства KCNA, маючи на увазі офіційну назву Північної Кореї.

Північна Корея з 1993 року послідовно ігнорує резолюції МАГАТЕ щодо своєї ядерної програми.

Нагадаємо:

У звіті США та їхніх союзників зазначено, що Росія все активніше залучає північнокорейських робітників до виробництва військових дронів для використання проти України, попри міжнародні санкції, що дає Пхеньяну ключове джерело доходів для фінансування його незаконних озброєних програм.