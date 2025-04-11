МАГАТЭ зафиксировало пролет дронов в 4 километрах от Южноукраинской АЭС

В ночь на 9 апреля был зафиксирован полет восьми беспилотников всего в четырех километрах от Южноукраинской АЭС.

Об этом сообщается на сайте МАГАТЭ, передает Укринформ.

"На украинских ядерных объектах регулярные сигналы воздушной тревоги и звуки отдаленных взрывов и в дальнейшем свидетельствуют о постоянных рисках для ядерной безопасности. Так, в ночь на 9 апреля, по информации с объекта, в пределах 4 км от Южно-Украинской АЭС был зафиксирован полет восьми беспилотников", - говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что на Хмельницкой и Ровенской АЭС один энергоблок на каждом из объектов сейчас находится в остановленном состоянии для плановой перезагрузки ядерного топлива.

"5 апреля два энергоблока Ровенской АЭС были вынуждены временно снизить мощность из-за ограничений в работе энергосети, что вновь подчеркивает сложности, вызванные уязвимостью энергетической инфраструктуры", - отмечается в заявлении.

Что касается Запорожской АЭС, то МАГАТЭ сообщило, что продолжает проводить регулярные обходы для мониторинга и оценки состояния ядерной безопасности и защищенности, в частности хранилища сухого отработанного ядерного топлива.

Представители агентства обсудили с российской оккупационной администрацией станции запланированные работы по электротехническому обслуживанию, кадровую ситуацию, подготовку и квалификацию персонала на ЗАЭС.

Напомним:

В результате атаки вражеского дрона, которая произошла 14 февраля, часть оборудования на Чернобыльской атомной электростанции осталась обесточенной.

Вследствие очередных российских обстрелов на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции отключилась одна из двух линий электропередачи.