Российские атаки разрушают критическую инфраструктуру для АЭС: риск аварийных ситуаций растет

Последние ракетные удары РФ по энергетической инфраструктуре Украины значительно усилили угрозу стабильности энергоснабжения атомных электростанций.

Об этом сообщается в заявлении Украины во время заседания Совета управляющих МАГАТЭ, передает "Интерфакс-Украина".

Эксперты МАГАТЭ подтвердили существенные повреждения электрических подстанций, критически важных для ядерной безопасности.

"Многие подстанции, необходимые для надежного электроснабжения атомных электростанций, получили серьезные повреждения в результате ракетных атак и атак беспилотниками", - говорится в заявлении.

Отмечается, что такие повреждения ставят под угрозу бесперебойное внешнее питание, необходимое для работы ядерных реакторов. Это также повышает риски аварийных ситуаций, которые могут повлиять на безопасность АЭС.

"Мы поддерживаем постоянное внимание МАГАТЭ к усилению устойчивости ядерной инфраструктуры, в частности улучшение мер по аварийной готовности", - указано в документе.

Кроме того, украинская делегация призвала международное сообщество оказать помощь для обеспечения надежного энергоснабжения ядерных объектов.

"Украина готова поделиться своим опытом управления атомными электростанциями в военное время и сделать свой вклад в международные усилия по усилению ядерной безопасности в экстремальных условиях", - подчеркивается в заявлении.

Сейчас на подконтрольной территории Украины работают девять энергоблоков на Южно-Украинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС общей мощностью 7880 МВт. Запорожская АЭС, оккупированная Россией в марте 2022 года, не производит электроэнергию с сентября того же года.

Напомним:

В результате атаки вражеского дрона, которая произошла 14 февраля, часть оборудования на Чернобыльской атомной электростанции осталась обесточенной.

Вследствие очередных российских обстрелов на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции отключилась одна из двух линий электропередачи.