Люксембург надасть 10 мільйонів євро на підтримку енергетики України
Люксембург надасть 10 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він підписав відповідний меморандум з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ та зовнішньої торгівлі Люксембургу Ксав’є Беттелем.
"Ці кошти зможемо використати на підтримку проєктів в енергетичному секторі, зокрема відновлення та посилення енергетичної безпеки", – зазначив Шмигаль.
Крім цього, за його словами, цього року Люксембург планує виділити на військову допомогу Україні 80 млн євро.
Нагадаємо:
Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.
Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро.
Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 мільйони євро.
Нідерланди ухвалили рішення про внесення до Фонду підтримки енергетики України 65 мільйонів євро.