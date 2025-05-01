Люксембург надасть 10 мільйонів євро на підтримку енергетики України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та міністр закордонних справ Люксембургу Ксав’є Беттель

Люксембург надасть 10 млн євро до Фонду енергетичної підтримки України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він підписав відповідний меморандум з віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ та зовнішньої торгівлі Люксембургу Ксав’є Беттелем.

"Ці кошти зможемо використати на підтримку проєктів в енергетичному секторі, зокрема відновлення та посилення енергетичної безпеки", – зазначив Шмигаль.

Крім цього, за його словами, цього року Люксембург планує виділити на військову допомогу Україні 80 млн євро.

Нагадаємо:

Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Австралія внесла до Фонду підтримки енергетики України додаткові 6 млн євро.

Ісландія перерахувала до Фонду підтримки енергетики України понад 2 мільйони євро.

Нідерланди ухвалили рішення про внесення до Фонду підтримки енергетики України 65 мільйонів євро.