ЄІБ надає Україні 300 мільйонів євро на енергетику та критичну інфраструктуру

Європейський інвестиційний банк надає Україні 300 млн євро на відновлення енергетики та критичної інфраструктури.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, відповідні угоди підписали в Брюсселі під час зустрічі з президенткою ЄІБ Надією Кальвіно.

Зокрема, з цієї суми:

– 100 млн євро – інвестиції в централізоване опалення, покращення енергоефективності, закупівлю необхідного обладнання, зокрема установок для виробництва електроенергії або тепла;

– 100 млн євро – на реалізацію проєктів, спрямованих на покращення водопостачання та водовідведення;

– 100 млн євро – на відновлення об’єктів водо-, теплопостачання та водовідведення, а також на модернізацію основних соціальних послуг у сферах освіти, охорони здоров’я та житловому секторі.

Як зазначив Шмигаль, від початку повномасштабного вторгнення росії ЄІБ мобілізував для України понад 2 млрд євро екстреного фінансування.

Нагадаємо:

Європейська комісія та група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) підписали гарантійну угоду в рамках програми Ukraine Facility для підтримки України у відбудові та стійкості країни, яка дозволить ЄІБ інвестувати 2 млрд євро в термінові зусилля з відновлення та реконструкції в Україні.

Україна та ЄІБ підписали угоду, яка передбачає залучення експертів JASPERS для прискорення реалізації державних інвестпроєктів. ЄІБ та Єврокомісія спрямують на це 20 мільйонів євро.