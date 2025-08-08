Пекін відповів на погрозу мит Трампа за імпорт російської нафти

МЗС Китаю назвав законною торгівлю російською нафтою та пообіцяв продовжити співпрацю з Москвою, попри погрози США ввести нові мита через закупівлі енергоносіїв.

Про це пише Bloomberg.

Китай відкинув погрози США запровадити нові мита через закупівлі російської нафти, заявивши, що така торгівля є законною і відповідає національним інтересам країни.

"Легітимно та законно для Китаю вести нормальну економічну, торговельну та енергетичну співпрацю з усіма країнами світу, включаючи Росію", — йдеться у заяві МЗС Китаю. "Ми й надалі вживатимемо розумних заходів для забезпечення енергетичної безпеки відповідно до національних інтересів".

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив, що може запровадити додаткові мита проти Китаю за імпорт російської нафти, додавши: "Таке може статися". Водночас його радник Пітер Наварро знизив очікування щодо ймовірності таких кроків, зазначивши, що підвищені мита "можуть зашкодити США".

Міністр фінансів США Скотт Бессент у коментарі Fox News у четвер підтвердив, що мита проти Китаю через закупівлі нафти в Росії "можуть бути на порядку денному в якийсь момент".

За даними китайської митниці, у липні імпорт з Росії зріс до $10,06 млрд — найвищого рівня з березня. Водночас у річному вимірі з початку 2025 року постачання з Росії скоротилися на 7,7% порівняно з аналогічним періодом 2024-го.

Відносини між США та Китаєм останнім часом дещо стабілізувалися після того, як сторони домовилися призупинити дію високих тарифів і розпочати переговори щодо нової угоди. Цього тижня Трамп заявив, що "дуже близький" до домовленості з Пекіном про продовження тарифного перемир’я, термін якого спливає у вівторок.

