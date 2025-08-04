Китай відмовився припинити імпорт нафти з Ірану і Росії, попри тиск США

Китай офіційно відкинув вимогу США припинити закупівлю нафти в Росії та Ірані.

Про це пише Associated Press.

Після дводенних торговельних переговорів у Стокгольмі Міністерство закордонних справ підтвердило, що Пекін рішуче захищати свій "суверенітет, безпеку та інтереси розвитку".

"Китай завжди буде забезпечувати своє енергопостачання таким чином, щоб це відповідало нашим національним інтересам", - йдеться в заяві міністерства.

Відповідь Китаю стала реакцією на чергову погрозу адміністрації Дональда Трампа запровадити 100% мито на китайські товари, якщо країна не припинить енергетичні зв’язки з державами, на які США наклали санкції.

Попри спроби зберегти конструктивний тон, питання енергоносіїв залишається головною перешкодою. Для Китаю — це питання національної безпеки, для США — інструмент тиску на Росію та Іран, щоб обмежити їхні фінансові ресурси для війни та підтримки бойовиків.

За даними Управління енергетичної інформації США (EIA):

80–90% іранської нафти йде саме до Китаю.

У квітні імпорт російської нафти до КНР зріс на 20%, досягнувши 1,3 млн барелів на день.

Аналітики зазначають, що Китай готовий до поступок у митах і технологіях, але не поступиться в енергетиці. Це підтверджує й аналітик Денні Рассел з Asia Society Policy Institute, який підкреслює, що закупівля нафти у Росії — це не лише вигідна угода, а й прояв стратегічної солідарності з Москвою.

На думку оглядачів, Китай використовує енергетичне питання як розмінну монету — відмовляючись поступатися стратегічними інтересами, Пекін натомість може торгуватися за інші умови на користь свого експорту.

Нагадаємо:

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників, що продовження закупівель російської нафти призведе до великих мит.