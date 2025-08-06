Трамп готовий ввести вторинні санкції, але має балансувати – CNN

Президент США Дональд Трамп стикається "з унікальним викликом балансування всіх своїх одночасних вимог".

Про це пише CNN.

Так, Трамп готовий різко ескалувати затяжну економічну війну США у відповідь на війну Росії проти України і прискорити введення масштабних тарифів на товари з Індії.

Він погрожує санкціями російському енергетичному виробництву і у той же час намагається отримати важелі впливу в торгових переговорах з Індією, зберігаючи при цьому крихкий торговий мир з Китаєм, говориться у публікації.

Американський президент пригрозив широкими вторинними санкціями щодо російської енергетики, які в основному вдарять по Китаю та Індії, двом найбільшим імпортерам російської енергії.

"Трамп відчуває себе впевненим у можливості активувати ті вторинні санкції, які не були застосовані його попередником через стрімку інфляцію та занепокоєння щодо значного зростання внутрішніх цін на газ", – говориться у публікації.

"Такої проблеми в Трампа просто немає, оскільки зменшення глобального попиту та сталий ріст виробництва з боку Організації країн-експортерів нафти та їх союзників пом'якшили занепокоєння щодо різких стрибків цін на енергію, які турбували адміністрацію Байдена", – зазначає CNN.

Це також безпосередньо вплинуло на нещодавній крах тривалих і інтенсивних торгових переговорів між США та Індією. Якщо іноземні партнери пропонували значні поступки щодо доступу на ринок США, Індія була помітним винятком.

Закупка Індією російських енергоресурсів та військової техніки були добре відомі, і Трамп вивів ці точки тертя на перший план, коли намагався тиснути на індійських переговорників, говориться у публікації.

"Проте будь-яка масштабна спроба запровадити вторинні санкції натрапить на делікатні торгові переговори між США та Китаєм, в рамках яких обидві країни використовували економічну дипломатію, санкції та експортні контролі, щоб зосереджувати або полегшувати тиск", – пише сайт.

Трамп серйозно ставиться до вторинних санкцій, і це те, до чого китайським офіційним особам потрібно підготуватися в найближчі тижні. Але американські та китайські чиновники тихо продовжують обговорення технічних деталей угоди про продовження чинного торгового перемир'я, додає CNN.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що планує "значно" підвищити мита на індійський імпорт вже протягом 24 годин через те, що Нью-Делі продовжує купувати російську нафту.

Індія розкритикувала таку позицію, назвавши її "невиправданою", і натомість запропонувала активізувати імпорт з США — зокрема природного газу, телеком-обладнання й золота.

Індійські чиновники заявили, що продовжуватимуть купувати дешеву нафту в Росії, незважаючи на погрози покарання з боку президента Трампа, пише The New York Times із посиланням на власні джерела.

Раніше повідомлялося, що міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що попередив китайських чиновників, що продовження закупівель російської нафти призведе до великих мит.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив, що анонсований ним новий крайній термін для Росії, аби вона припинила воєнні дії проти України, становить 10 днів і починається з вівторка, 29 липня.