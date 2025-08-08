Пекин ответил на угрозу пошлин Трампа за импорт российской нефти

МИД Китая назвал законной торговлю российской нефтью и пообещал продолжить сотрудничество с Москвой, несмотря на угрозы США ввести новые пошлины из-за закупок энергоносителей.

Об этом пишет Bloomberg.

Китай отверг угрозы США ввести новые пошлины из-за закупок российской нефти, заявив, что такая торговля является законной и отвечает национальным интересам страны.

"Легитимно и законно для Китая вести нормальное экономическое, торговое и энергетическое сотрудничество со всеми странами мира, включая Россию", - говорится в заявлении МИД Китая. "Мы и в дальнейшем будем принимать разумные меры для обеспечения энергетической безопасности в соответствии с национальными интересами".

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные пошлины против Китая за импорт российской нефти, добавив: "Такое может произойти". В то же время его советник Питер Наварро снизил ожидания относительно вероятности таких шагов, отметив, что повышенные пошлины "могут навредить США".

Министр финансов США Скотт Бессент в комментарии Fox News в четверг подтвердил, что пошлины против Китая из-за закупок нефти у России "могут быть на повестке дня в какой-то момент".

По данным китайской таможни, в июле импорт из России вырос до $10,06 млрд - самого высокого уровня с марта. В то же время в годовом измерении с начала 2025 года поставки из России сократились на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.

Отношения между США и Китаем в последнее время несколько стабилизировались после того, как стороны договорились приостановить действие высоких тарифов и начать переговоры по новому соглашению. На этой неделе Трамп заявил, что "очень близок" к договоренности с Пекином о продлении тарифного перемирия, срок которого истекает во вторник.

