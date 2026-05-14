Гуманітарна катастрофа на Кубі: країна вичерпала запаси пального

Куба повністю вичерпала запаси дизельного пального та мазуту: Гавана стикається з наймасштабнішими відключеннями електроенергії за десятиліття на тлі паливної блокади США.

Про це пише видання The Guardian.

"У нас абсолютно немає пального (нафти), абсолютно немає дизельного пального і немає резервів", — заявив міністр енергетики Вісенте де ла О Леві, додавши, що національна електромережа перебуває у критичному стані.

Міністр розповів, що відключення електроенергії різко зросли по всій Гавані, райони столиці залишаються без світла до 22 години на добу.

Національна енергетична мережа працювала виключно на вітчизняній нафті, природному газі та відновлювальних джерелах енергії.

Куба встановила 1,300 мегават сонячної енергії за останні два роки, але значна частина цієї потужності втрачається через нестабільність мережі.

За словами міністра, Куба продовжує переговори щодо імпорту пального незважаючи на блокаду, але зазначив, що зростання світових цін на нафту та транспортування на тліі війни США з Ізраїлем проти Ірану ще більше ускладнює це зусилля.

"Куба відкрита для всіх, хто хоче продавати нам паливо", — заявив він.

Ні Мексика, ні Венесуела, які раніше були основними постачальниками нафти на Кубу, не постачають паливо на острів з моменту, коли президент США Дональд Трамп у січні 2026 року підписав указ, який загрожує накласти мита на будь-яку країну, яка постачає паливо до цієї комуністичної країни.

Лише один російський танкер доставив нафту на Кубу.

У березні Трамп заявив, що сподівається на "честь взяти Кубу" на фоні переговорів США з Гаваною щодо майбутнього країни.

США намагалися посилити тиск на Кубу з моменту захоплення венесуельського президента Ніколаса Мадуро в січні.

З того часу Трамп перекрив постачання венесуельської нафти до Куби та погрожував накласти мита на будь-яку країну, яка продаватиме нафту цій країні.

"Але Трамп, здається, послабив свою блокаду, дозволивши судну Anatoly Kolodkin пришвартуватися та розвантажити свою нафту", – говориться у публікації.

Блокада Трампа призвела до поглиблення гуманітарної кризи на острові, що "змусило закрити школи та університети, влаштувало хаос у системі охорони здоров'я та знищило туристичну індустрію".

Є інформація, що країна стикається з дефіцитом їжі та ліків, а робота комунальних служб паралізована.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що керівництво Куби має змінитися. Вашингтон запропонував мільйонів доларів допомоги, якщо острів, що управляється комуністами, погодиться на співпрацю.

Після викрадення венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро в січні Куба перестала отримувати нафту.

Країна попередила авіакомпанії, що не зможе заправляти літаки, доки ситуація з пальним не налагодиться.

Посадовці Куби звернулися по допомогу до Ватикану, в тому числі до Папи Римського Лева XIV, щоб переконати президента США Дональда Трампа зменшити тиск на острів.

Президент Куби Мігель Діас-Канель заявив, що країна відкрита для американських інвестицій у розвідку нафти, але у разі вторгнення США готова до повної мобілізації своїх збройних сил.