Російська нафта пропонується зі знижками: Індія скорочує закупівлі через мита США

Китайським покупцям пропонуються термінові постачання флагманської російської нафти Urals, що свідчить про зміни на світовому нафтовому ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це відбувається на тлі того, що президент США Дональд Трамп посилив тиск на Індію через її закупівлі у Москви.

Постачання Urals з надходженням у жовтні рекламуються покупцям за нижчими цінами, що викликає інтерес у державних і приватних нафтопереробних заводів (НПЗ), які наразі ведуть перемовини щодо вантажів.

Хоча Китай є покупцем №1 російської нафти, що постачається морським і наземним шляхами, місцеві НПЗ переважно купують сорт ESPO, який виробляється й завантажується зі східної частини країни.

Імпорт Urals, що постачається з портів на заході, зазвичай не входить до звичного попиту китайських переробників через географічну відстань і високі витрати на транспортування.

Раніше цього тижня Дональд Трамп оголосив про подвоєння мит на весь індійський імпорт як покарання за закупівлі російської нафти. Цей крок США спонукав державні НПЗ Індії відмовитися від закупівель і шукати альтернативні постачання, звільнивши обсяги, які могли б опинитися в Китаї.

Попри це, хоча Китай розглядається як потенційний альтернативний ринок для Urals, залишається незрозумілим, чи Пекін компенсує втрату індійського попиту на тлі торговельної напруженості з Вашингтоном. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Сполучені Штати також можуть запровадити мита для Китаю.

На цьому тлі трейдери ведуть перемовини з потенційними китайськими покупцями щодо постачання нафти Urals за ціною з надбавкою $1,5 за барель до котирувань лондонської Brent. Це нижче, ніж попередня різниця (близько $2,5), яка фіксувалась наприкінці минулого тижня.

Минулого місяця китайський НПЗ Shandong Yulong Petrochemical Co. придбав нафту Urals, що стало рідкісною покупкою.

Зі слів аналітика Energy Aspects Цзянаня Суна, хоча Індія суттєво скорочує спотові закупівлі з Росії, деякі китайські НПЗ отримали кілька вантажів Urals з постачанням у жовтні. Він зазначив, що Китай навряд чи зможе поглинути всі російські барелі, від яких відмовилася Індія.

Сун додав, що Urals не є базовим сортом для китайських державних НПЗ, що обмежує інтерес країни до стратегічного накопичення цього сорту. Він також вважає, що китайські державні підприємства будуть обережними щодо придбання додаткових російських барелів на тлі торгових перемовин між США й Китаєм.

Нагадаємо:

Нафтопереробний завод Nayara Energy в Індії, який минулого місяця потрапив під санкції Європейського Союзу, звернувся до уряду з проханням допомогти у розв'язанні проблеми з транспортуванням пального.

Додаткові мита президента Дональда Трампа в розмірі 25% на закупівлю російської нафти Індією може стати лише першим ударом по енергетичних доходах Москви, оскільки США розглядають варіанти, як змусити Володимира Путіна завершити війну проти України.