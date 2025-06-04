Китай різко скоротив закупівлі іранської нафти: причини

Постачання іранської нафти до Китаю знизилося приблизно на п’яту частину у травні — до 1,1 млн барелів на добу.

Про це пише Bloomberg.

"США посилюють санкції, і це ускладнює логістику. Також зменшився попит, переважно через відтерміновані ремонти китайських НПЗ, які тепер триватимуть до липня", — зазначила старша аналітикиня Vortexa Емма Лі.

Офіційно Китай не декларує імпорт іранської нафти. Часто сировину переоформлюють як малайзійську після перевантаження в морі поблизу Південно-Східної Азії.

Найбільшими покупцями іранської нафти залишаються незалежні китайські НПЗ, відомі як "чайники". Вони шукають дешевшу нафту, щоб утримати прибутки. Проте цього року працюють на низьких потужностях. До того ж у першій половині року вони вже встигли накопичити запаси.

Ціни на конкуруючі російські марки, зокрема Sokol і Novy Port, також зменшили привабливість іранських барелів, додає Vortexa.

Нагадаємо:

Sinopec, найбільша держкомпанія Китаю, яка є найбільшим нафтопереробником в Азії, відновила закупівлі російської нафти після паузи, взятої в березні для оцінки санкційних ризиків.

Державні нафтові компанії Китаю в березні відмовлялися від російської нафти через нові санкції США.