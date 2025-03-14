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Найбільша держкомпанія Китаю припинила закупівлі нафти з РФ через санкції США

Віктор Волокіта — 14 березня, 12:01
Найбільша держкомпанія Китаю припинила закупівлі нафти з РФ через санкції США
Sinopec

Державні нафтові компанії Китаю в березні відмовляються від російської нафти через нові санкції США, деякі повністю відмовляються від поставок.

Про це повідомляє Reuters.

Повністю поставки припинила найбільша з них - Sinopec, а також Zhenhua Oil.

Як пише агентство, PetroChina і CNOOC продовжили закупівлі з відвантаженням у березні, але скоротили обсяги.

Одне з джерел у Sinopec повідомило, що компанія зупинила закупівлі російської нафти, оскільки проводить додаткові перевірки на відповідність санкційним вимогам і очікує "чіткої картини" майбутньої російсько-американської угоди про припинення війни в Україні.

У компанії зазначили, що відновлять поставки, якщо переговори призведуть до послаблення або скасування санкцій США щодо нафти з РФ, додав співрозмовник на умовах анонімності.

Нагадаємо:

Санкційний орган Мінфіну США вирішив не продовжувати видану попередньою адміністрацією генеральну ліцензію 8L, яка дозволяла іноземним компаніям здійснювати платежі за російські енергоресурси через підсанкційні банки Росії.

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