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Найбільша держкомпанія Китаю відновила закупівлі російської нафти

Віктор Волокіта — 23 квітня, 16:52
Найбільша держкомпанія Китаю відновила закупівлі російської нафти
Sinopec

Sinopec, найбільша держкомпанія Китаю, яка є найбільшим нафтопереробником в Азії, відновила закупівлі російської нафти після паузи, взятої в березні для оцінки санкційних ризиків.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела в галузі.

За їхніми словами, Unipec, торговий підрозділ китайської компанії, законтрактував сорт ESPO з відвантаженням у травні.

Поставки були припинені в березні після погрози президента США Дональда Трампа обкласти митами покупців російської нафти.

Нагадаємо:

Державні нафтові компанії Китаю в березні відмовлялися від російської нафти через нові санкції США.

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