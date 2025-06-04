Китай резко сократил закупки иранской нефти: причины

Поставки иранской нефти в Китай снизились примерно на пятую часть в мае - до 1,1 млн баррелей в сутки.

Об этом пишет Bloomberg.

"США ужесточают санкции, и это усложняет логистику. Также уменьшился спрос, в основном из-за отсроченных ремонтов китайских НПЗ, которые теперь продлятся до июля", - отметила старший аналитик Vortexa Эмма Ли.

Официально Китай не декларирует импорт иранской нефти. Часто сырье переоформляют как малайзийское после перегрузки в море вблизи Юго-Восточной Азии.

Крупнейшими покупателями иранской нефти остаются независимые китайские НПЗ, известные как "чайники". Они ищут более дешевую нефть, чтобы удержать прибыль. Однако в этом году работают на низких мощностях. К тому же в первой половине года они уже успели накопить запасы.

Цены на конкурирующие российские марки, в частности Sokol и Novy Port, также уменьшили привлекательность иранских баррелей, добавляет Vortexa.

Напомним:

Sinopec, крупнейшая госкомпания Китая, которая является крупнейшим нефтепереработчиком в Азии, возобновила закупки российской нефти после паузы, взятой в марте для оценки санкционных рисков.

Государственные нефтяные компании Китая в марте отказывались от российской нефти из-за новых санкций США.