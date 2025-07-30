Казахстан і Туреччина планують новий маршрут постачання нафти в обхід РФ

Казахстан і Туреччина розглянули можливість збільшення експорту казахстанської нафти через нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан (БТД).

Про це пише Reuters.

Переговори між президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим та турецьким лідером Тайіпом Ердоганом відбулися 30 липня в межах засідання ради стратегічного співробітництва високого рівня. Питання збільшення обсягів експорту через нафтопровід Баку-Тбілісі-Джейхан стало однією з ключових тем зустрічі.

У заяві пресслужби президента Казахстану йдеться, що делегації обговорили перспективи розвитку співпраці в енергетичному секторі. Додаткових деталей про можливі обсяги чи строки реалізації планів не надано.

За даними державної статистики, у першому півріччі 2025 року Казахстан збільшив експорт нафти через БТД на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року — до 785 тис тонн. Основна частина поставок здійснюється танкерами з порту Актау через Каспійське море до Баку, проте для подальшого нарощення експорту порт потребує модернізації.

Частка експорту казахстанської нафти в обхід російських портів становила 5,9% від загального обсягу у 32,6 млн тонн за перші шість місяців 2025 року. Цей показник залишається на рівні 2024 року.

Нагадаємо:

Європейський Союз дозволив транзит казахстанського вугілля через російські порти, попри діючі санкції проти Росії.

Росія тимчасово заборонила іноземним нафтовим танкерам завантаження в ключових чорноморських портах, що фактично блокує експорт нафти з Казахстану.