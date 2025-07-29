ЄС дозволив транзит казахстанського вугілля через російські порти
Європейський Союз дозволив транзит казахстанського вугілля через російські порти, попри діючі санкції проти Росії.
Про це повідомило Міністерство торгівлі та інтеграції Казахстану, передає Liga.net.
Рішення ухвалено після переговорів у межах 18-го пакета санкцій ЄС. Воно передбачає можливість використання певних російських портів для транзиту вугілля, що походить виключно з Казахстану.
При цьому власниками вантажів не можуть бути резиденти підсанкційних країн, а порти можна застосовувати лише для транзиту, завантаження та відправлення.
Казахстан традиційно експортував вугілля до ЄС через балтійський порт Усть-Луга, однак у лютому 2025 року шістнадцятий пакет санкцій ЄС заборонив будь-які операції з низкою російських портів, що створило загрозу для казахстанського експорту.
ЄС є основним ринком збуту для казахстанського вугілля: у 2022–2024 роках його частка становила 45–54% від загального експорту. У січні–травні 2025 року обсяги експорту до ЄС скоротилися до 1,6 млн тонн (38,5% від загального обсягу), однак Казахстан розраховує, що нове рішення допоможе відновити показники.
Нагадаємо:
Росія тимчасово заборонила іноземним нафтовим танкерам завантаження в ключових чорноморських портах, що фактично блокує експорт нафти з Казахстану.