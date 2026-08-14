У чотирьох країнах Центральної Азії стався одночасний блекаут

Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан одночасно повідомили про раптові відключення електроенергії у великої кількості споживачів.

Про це пише Reuters.

За словами міністерства енергетики Казахстану, відключення спричинила раптова зміною потоку електроенергії з центральноазійської мережі.

Електромережі цих чотирьох країн взаємопов'язані. Міністерства енергетики Киргизстану, Таджикистану та Узбекистану також підтвердили перебої.

Про відключення повідомили в Алмати, найбільшому місті Казахстану, столиці Киргизстану Бішкеку, столиці Таджикістану Душанбе та другому за величиною місті Худжанд та південних частинах Узбекистану, переважно поблизу кордону з Таджикистаном.

Дефіцит електроенергії є поширеним явищем у Центральній Азії, де традиційна залежність від гідроенергетики створює проблеми, оскільки зміна клімату робить гідроелектростанції вразливими до нестачі води.

Нагадаємо:

Вранці 25 липня Грузія зіткнулася з масштабними та раптовими відключеннями світла вдруге за два дні.