Один з казахстанських НПЗ майже повністю переорієнтується на російський ринок

Нафтопереробний завод "Конденсат" у Західно-Казахстанській області почне приймати російську нафту для перероблення й віддавати на російський ринок 70% виробленого бензину й дизелю.

Про це повідомляє казахстанське медіа "Курсив" із послинням на міністра енергетики країни Єрлана Аккенженова.

"Все залежатиме від пропускної спроможності залізничного транспорту. На сьогодні в нас є домовленість, що до 30% затребуваних нафтопродуктів – бензин-дизель – залишатиметься в Казахстані, а решта вирушатиме до Російської Федерації", – каже міністр.

"Конденсат" працює переважно на російській сировині. Він не має трубопроводів, шо з'єднують його з родовищами та нафтопровідними системами, тому отримує й відправляє товар залізницею.

Також Аккенженов каже, що власник не перебуває у санкційних списках, тому вторинні санкції Казахстану не загрожують.

За його словами, постачання казахстанського бензину та дизельного палива до РФ можуть розпочатися з цього НПЗ негайно, а початок поставок бензину та дизельного палива з "Конденсату" до РФ дозволить збільшити інвестиції в розширення цього НПЗ та зберегти робочі місця.

Водночас цей НПЗ невеликий. Він може виробити лише 200 тис. тонн бензину і 200 тис. тонн дизелю класу Євро-5 на рік.

Щоденна потреба РФ у моторному паливі становить орієнтовно 110 тис. тонн на день, тобто навіть річні потужності "Конденсату" дорівнюють приблизно чотирьом дням потреби Росії.

Нагадаємо:

20 липня дрон атакував танкер під час навантаження нафти на морському терміналі КТК в Новоросійську, після чого перевалку сировини там призупинили. КТК транспортує нафту з Казахстану в російські порти для експорту.

Після цього Казахстан тимчасово скоротив щоденний обсяг видобутку нафти більш ніж удвічі.