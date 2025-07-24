РФ зупинила експорт нафти з Казахстану через Чорне море

Росія тимчасово заборонила іноземним нафтовим танкерам завантаження в ключових чорноморських портах, що фактично блокує експорт нафти з Казахстану.

Про це пише Reuters

Нові правила в Росії забороняють іноземним танкерам здійснювати завантаження в основних чорноморських портах країни, впливаючи на експорт нафти з Казахстану, яка проходить через російські термінали. Обмеження зачіпають і російський експорт з порту Новоросійськ. За оцінками, це може становити понад 2% світових нафтових поставок.

Указ президента Володимира Путіна вимагає, щоб іноземні судна отримували дозвіл від російської служби безпеки ФСБ для входу в порти. Нові заходи набрали чинності відразу після опублікування указу. Компанії КПТ і Міністерство транспорту Росії відмовилися коментувати ситуацію.

За словами джерел, проблему очікують вирішити найближчими днями. Водночас експорт нафти через термінали Росії у липні та серпні залишався стабільним, але подальші обмеження можуть вплинути на постачання.

Середземноморські ринки вже були напружені через раніше затримки завантаження нафти з інших регіонів, а також через пошкодження інфраструктури внаслідок атаки дронів у лютому.