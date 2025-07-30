Казахстан и Турция планируют новый маршрут поставок нефти в обход РФ

Казахстан и Турция рассмотрели возможность увеличения экспорта казахстанской нефти через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД).

Об этом пишет Reuters.

Переговоры между президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым и турецким лидером Тайипом Эрдоганом состоялись 30 июля в рамках заседания совета стратегического сотрудничества высокого уровня. Вопрос увеличения объемов экспорта через нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан стал одной из ключевых тем встречи.

В заявлении пресс-службы президента Казахстана говорится, что делегации обсудили перспективы развития сотрудничества в энергетическом секторе. Дополнительных деталей о возможных объемах или сроках реализации планов не предоставлено.

По данным государственной статистики, в первом полугодии 2025 года Казахстан увеличил экспорт нефти через БТД на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 785 тыс. тонн. Основная часть поставок осуществляется танкерами из порта Актау через Каспийское море в Баку, однако для дальнейшего наращивания экспорта порт нуждается в модернизации.

Доля экспорта казахстанской нефти в обход российских портов составила 5,9% от общего объема в 32,6 млн тонн за первые шесть месяцев 2025 года. Этот показатель остается на уровне 2024 года.

Напомним:

Европейский Союз разрешил транзит казахстанского угля через российские порты, несмотря на действующие санкции против России.

Россия временно запретила иностранным нефтяным танкерам загрузки в ключевых черноморских портах, что фактически блокирует экспорт нефти из Казахстана.