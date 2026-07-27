Казахстан відновив завантаження нафти через Росію після тижневої зупинки

Казахстан відновив завантаження нафти через Каспійський трубопровідний консорціум після тижневої зупинки, яка змусила країну більш ніж удвічі скоротити видобуток.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Під час зупинки головного експортного термінала на російському узбережжі Чорного моря добовий видобуток нафти й газового конденсату впав до 133,2 тис. тонн, або приблизно 1 млн барелів.

У червні Казахстан у середньому видобував 2,16 млн барелів на добу.

Через систему Каспійського трубопровідного консорціуму проходить понад 80% нафтового експорту Казахстану. Трубопровід з'єднує родовище Тенгіз, де працюють Chevron та ExxonMobil, із терміналом поблизу Новоросійська.

Зупинка термінала показала залежність Казахстану від російської експортної інфраструктури: через неможливість відвантажувати нафту компанії були змушені різко обмежити її видобуток.

Наразі невідомо, чи відновилося завантаження у повному обсязі та як швидко казахстанські компанії повернуть видобуток до попереднього рівня.

Нагадаємо:

Раніше Каспійський трубопровідний консорціум зупинив завантаження нафти на чорноморському терміналі через побоювання судновласників щодо безпеки. Це вже змушувало Казахстан скорочувати видобуток.

Також біля термінала атакували танкер Nordic Zenith, зафрахтований ExxonMobil. Після удару судно вилучили з графіка завантажень.