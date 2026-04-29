"Укргазвидобування" перерахувало 5,4 мільярда рентної плати: які суми отримали регіони

АТ "Укргазвидобування", що входить до Групи Нафтогаз, спрямувало до зведеного бюджету країни 5,4 млрд грн рентних платежів за січень-березень 2026 року.

Зазначається, що згідно діючого законодавства, 5% з цієї суми або 270,5 млн грн, надійшло до бюджетів місцевого і обласного рівнів в регіонах, на території яких компанія здійснює видобування вуглеводнів.

За даними компанії, рентні кошти розподіляються між областями таким чином:

- Харківська – 150 млн грн,

- Полтавська – 96,6 млн грн,

- Львівська – 13,3 млн грн,

- Дніпропетровська – 3,4 млн грн,

- Інші – 7,2 млн грн.

Галузь видобутку природного газу в Україні у 2025 році отримала 14,26 млрд грн чистого прибутку, що майже вп'ятеро менше, аніж роком раніше (69,0 млрд грн).