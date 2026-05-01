Свириденко розповіла, які програми енергопідтримки уряд продовжить

Сімнадцять програм енергопідтримки для людей і бізнесу охопили 58% українців, уряд посилить взаємодію з громадами та продовжить ключові програми, які допоможуть підготувати житловий фонд до наступної зими.

Про це під час наради з народними депутатами повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Провели нараду з народними депутатами щодо реалізації комплексних планів стійкості регіонів. Парламентарі активно працюють із громадами та ОВА і можуть посилити впровадження цих планів", – написала вона у Телеграм.

Свириденко зазначила, що уряд разом із регіонами та держкомпаніями реалізує їх у форматі співфінансування: держава забезпечує захист критичної інфраструктури та фінансує підключення когенераційних установок тощо.

Громади запускають роботи для забезпечення безперебійного водопостачання власним коштом.

"Окремо обговорили програми енергопідтримки для людей і бізнесу — їх 17, і вони охопили 58% українців цієї зими. Домовилися посилити взаємодію з громадами та продовжити ключові програми, які допоможуть підготувати до зими житловий фонд", – повідомила очільниця уряду.

Ідеться, зокрема, про енергопідтримку для домівок — кредити до 480 тис. грн на 10 років під 0–7% із частковою компенсацією.

Програма "ВідновиДІМ" передбачає гранти до 100% вартості робіт на відновлення багатоквартирних будинків, а "ГрінДІМ" – компенсацію до 70% вартості енергообладнання.

Крім того, діятиме "СвітлоДІМ" для Києва, Київської та Харківської областей: компенсація від 100 до 300 тисяч грн на закупівлю енергообладнання для ОСББ та ЖБК.

Уряд доручив спрямувати 3 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на авансування нових 247 блочно-модульних котелень (БМК) загальною потужністю 1,3 ГВт.

Уряд запускає механізм держпідтримки для будівництва власної розподіленої генерації: компенсуватиме бізнесу різницю між ринковою та пільговою ставкою.