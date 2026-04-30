В Україні планують збільшити ціни за зберігання газу в сховищах

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) на засіданні 5 травня планує розглянути проєкт постанови щодо підвищення тарифів на закачування, відбір та зберігання газу в українських підземних сховищах газу.

Про це повідомляє профільне видання ExPro.

Загалом, НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на послуги використання підземних сховищах газу (ПСГ).

Зберігання газу – 0,45 грн/тис. куб м на добу (без ПДВ), проти 0,4 грн/тис. куб м діючого тарифу.

Закачування газу – 360,02 грн/тис. куб м (без ПДВ), на 48% більше, ніж діючий – 253,03 грн/тис. куб м (без ПДВ).

Відбір газу – 360,02 грн/тис. куб м (без ПДВ), на 42% вище, ніж діючий – 243,52 грн/тис. куб м (без ПДВ).

Нагадаємо:

