Україна запросила компанії США відновлювати газову інфраструктуру

Україні важливо, щоб США розвивали співпрацю в енергетичній сфері, зокрема через спільні проєкти з державною групою "Нафтогаз".

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі з міністром енергетики США Крісом Райтом під час саміту ініціативи Тримор'я, який проходив у Дубровнику, Хорватія.

Сторони обговорили питання щодо перебудови енергосистеми та підготовку до періоду пікового споживання електроенергії влітку.

"Запрошуємо американські компанії до співпраці у відновленні газової інфраструктури, пошкодженої внаслідок масованих обстрілів, а також до налагодження довгострокового співробітництва з метою модернізації та заміни застарілого обладнання", - наголосила очільниця уряду.

Частина відповідних проєктів уже перебуває на розгляді Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови (URIF), який невдовзі відзначатиме річницю створення.

Україна та США обговорили можливість залучення кредитної допомоги 1,4 млрд доларів від DFC (Міжнародної фінансової корпорації розвитку США) для оновлення енергетичного обладнання, зокрема для газовидобутку, і посилення співпраці з американським "Ексімбанком".