Галущенко каже, що іноземні компанії цікавляться добудовою ХАЕС, але їх не називає

Україна отримала пропозиції від багатьох компаній, включаючи великі компанії із сусідніх держав щодо участі у фінансуванні добудови енергоблоків №3,4 на Хмельницькій АЕС в обмін на долю в проєкті.

Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу у Верховній Раді у п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Поки ми на сьогодні не розглядали питання, щоб пустити когось у проєкт, хоча такі запити є, є від багатьох, я не буду називати, хто у тому числі, і від великих компаній сусідніх держав", - сказав міністр.

За його словами, керівництво міністерства наразі схиляється до того, щоб зберегти ХАЕС-3,4 виключно у держаній власності.

"Я думаю, що ми все-таки будемо орієнтуватися на те, що будемо залишати кошти і реалізовувати цей комерційний проєкт як державний", - зазначив міністр.

Він назвав проєкт добудови ХАЕС-3,4 комерційно привабливим проєктом, завдяки чому держава може як залучати до його реалізації зовнішніх інвесторів, так і виконувати роботи за кошти АТ "НАЕК "Енергоатом".

Нагадаємо:

Депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" купити російські реактори з Болгарії для ХАЕС.

Зеленський підтримав закупівлю у Болгарії енергоблоків російського виробництва для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Україна готує добудову чотирьох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, що за планом дозволить відмовитися від імпорту і забезпечити дешеву електроенергію для населення та бізнесу.