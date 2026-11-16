Росіяни за тиждень атакували енергетику 116 разів – Міненерго

Протягом минулого тижня ворог атакував українську енергетику та нафтогазовий сектор 116 разів.

Про це повідомив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Внаслідок російських обстрілів енергетичної інфраструктури 16 листопада без світла залишились частина Вінницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Одеської, Тернопільської та Черкаської областей.

Він додав, що енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання. Роботи тривають у всіх регіонах, де дозволяє безпекова ситуація.

"Протягом минулого тижня росія 116 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику та нафтогазовий сектор. Загалом зафіксовано 161 інцидент, що призвів до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури", – додав Некрасов.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Нагадаємо:

Вранці 16 листопада ворожих ударів зазнали енергетичні обʼєкти ДТЕК на півночі Одещини.

Внаслідок атаки російських окупаційних військ у Черкаській області знеструмлено частину споживачів.