Внаслідок обстрілів знеструмлені споживачі у 12 областях

Протягом доби Росія продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру України, внаслідок ударів без світла залишається частина споживачів у 12 областях, у більшості регіонів діють графіки погодинних відключень електроенергії.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

Як розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, внаслідок обстрілів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтно-відновлювальні роботи.

"Ремонтні бригади, машиністи, диспетчери та всі фахівці, які забезпечують роботу енергосистеми, працюють цілодобово, щоб повернути електроенергію в українські домівки", – запевнив Некрасов.

Він додав, що енергетики працюють у посиленому режимі, однак нові ворожі атаки та постійні повітряні тривоги ускладнюють і затримують проведення робіт.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності.

Через безперервні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину, зауважили у міністерстві.

"Стежте за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах щодо графіків відключень та можливих змін. Саме на їхніх офіційних ресурсах публікується актуальна інформація", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо:

У частині Сумської області через російські обстріли сталися масштабні відключення світла.