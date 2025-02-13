"Дешеве світло та відсутність імпорту": Зеленський розповів, що дасть добудова ХАЕС
Україна готує добудову чотирьох енергоблоків на Хмельницькій АЕС, що за планом дозволить відмовитися від імпорту і забезпечити дешеву електроенергію для населення та бізнесу.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише пресслужба Офісу президента.
"Загалом готуємо для України запуск іще чотирьох блоків", - повідомив він.
За його словами, перший етап розширення атомної станції передбачає будівництво двох атомних блоків потужністю 2,2 ГВт. Другий етап – іще два блоки виробництва компанії зі США Westinghouse, які додадуть ще 2,2 ГВт.
Загалом, зазначив Зеленський, саме з американськими партнерами Україна працю над добудовою станції.
"І цей великий проєкт допоможе Україні не тільки обходитися без імпорту електрики у складні зимові періоди, але й дати більше дешевої електрики для наших людей і для нашої промисловості", - вважає президент.
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Нагадаємо:
Депутати Верховної Ради України проголосували за законопроєкт, що дозволяє "Енергоатому" купити російські реактори з Болгарії для ХАЕС.
Зеленський у вечірньому зверненні підтримав закупівлю у Болгарії енергоблоків російського виробництва для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.
Оновлений проєкт закону, який дасть старт добудові двох енергоблоків Хмельницької АЕС, зняв всі зауваження і протиріччя, які виникали у депутатів щодо першої редакції.
Комітет Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП 16 січня підтримав правки до законопроєкту №11392 щодо дозволу АТ "НАЕК "Енергоатом" придбати у Болгарії реактори для будівництва енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС. Йдеться про суму в орієнтовно 600 млн євро.
Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна буде добудовувати Хмельницьку атомну станцію за кредитні гроші або гроші інвесторів, і запевнив, що "з цим проблем немає".