Галущенко говорит, что иностранные компании интересуются достройкой ХАЭС, но их не называет

Украина получила предложения от многих компаний, включая крупные компании из соседних государств относительно участия в финансировании достройки энергоблоков №3,4 на Хмельницкой АЭС в обмен на долю в проекте.

Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко на брифинге в Верховной Раде в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Пока мы на сегодня не рассматривали вопрос, чтобы пустить кого-то в проект, хотя такие запросы есть, есть от многих, я не буду называть, кто в том числе, и от крупных компаний соседних государств", - сказал министр.

По его словам, руководство министерства пока склоняется к тому, чтобы сохранить ХАЭС-3,4 исключительно в государственной собственности.

"Я думаю, что мы все-таки будем ориентироваться на то, что будем оставлять средства и реализовывать этот коммерческий проект как государственный", - отметил министр.

Он назвал проект достройки ХАЭС-3,4 коммерчески привлекательным проектом, благодаря чему государство может как привлекать к его реализации внешних инвесторов, так и выполнять работы за счет АО "НАЭК "Энергоатом".

Напомним:

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за законопроект, позволяющий "Энергоатому" купить российские реакторы из Болгарии для ХАЭС.

Зеленский поддержал закупку у Болгарии энергоблоков российского производства для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Украина готовит достройку четырех энергоблоков на Хмельницкой АЭС, что по плану позволит отказаться от импорта и обеспечить дешевую электроэнергию для населения и бизнеса.