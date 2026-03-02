В Індії розглядають повернення до нафти РФ на тлі конфлікту навколо Ірану

Державні нафтопереробники Індії та урядовці узгодили план дій через конфлікт навколо Ірану, який майже зупинив потоки нафти через Ормузьку протоку, і тепер знову придивляються до нафти РФ.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Третій у світі імпортер нафти розглядає варіанти, серед яких — повернення до закупівель російських партій, що нині очікують поблизу індійських вод, повідомили люди, обізнані з обговореннями.

Після вторгнення в Україну Індія стала найважливішим покупцем російської нафти, що транспортується морем, але згодом почала скорочувати закупівлі під тиском США — особливо після торговельної угоди зі Сполученими Штатами, укладеної минулого місяця, яка скасувала каральні мита.

Відтоді Індія тримала закупівлі російської нафти на мінімальному рівні й у лютому завантажувала трохи більше 1 млн барелів на добу — приблизно половину від обсягів у піковий період і найнижчий рівень із вересня 2022 року. Значну частину цього дефіциту заповнили барелі з Близького Сходу.

Посадовці міністерства нафти — зазначаючи, що за наявними оцінками Індія має запаси нафти, яких може вистачити до двох тижнів, якщо враховувати комерційні й державні резерви, — тепер наполягають, щоб Міністерство закордонних справ попросило у Вашингтона більше простору для маневру.

Станом на кінець минулого тижня в азійських водах перебувало 9,5 млн барелів російської нафти, додали співрозмовники.

Нагадаємо:

Російські та іранські виробники нафти пропонували дедалі більші знижки, конкуруючи за ту саму обмежену групу китайських покупців після того, як Індія відступила від закупівель.

Вранці 28 лютого Ізраїль та США завдали ударів по Ірану та ліванській "Хезболлі".

Після цього Іран атакував Бахрейн та Арабські емірати, а також блокував головну артерію постачання близькосхідної нафти – Ормузьку протоку.

У понеділок 2 березня на відкритті торгів ціна на нафту марки Brent підскочила на 13% до рівня понад 82 долари за барель, інафтові ринки готуються до тривалої волатильності та постійних перебоїв у роботі Ормузької протоки.

Нафтопереробний завод у Рас-Таннурі в Саудівській Аравії перестав працювати після іранської дронової атаки.

У порту Бахрейну атаковано танкер Stena Imperative під прапором США: на борту спалахнула пожежа, але члени екіпажу не постраждали.

Катар зупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два дрони Ірану вдарили по енергетичним об'єктам державної QatarEnergy.