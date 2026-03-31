Нові енергоустановки біля фронту отримають газ за пільговою ціною

Кабінет міністрів запровадив пільгову ціну на природний газ для нових енергоустановок у прифронтових областях.

Відповідне рішення уряд ухвалив 30 березня, йдеться на урядовому порталі.

Згідно з постановою, до 30 вересня 2026 року газ для виробництва електроенергії постачатимуть за ціною 19 тисяч грн за тисячу кубометрів із ПДВ.

Пільгова ціна діятиме для об'єктів, які вперше вводяться в експлуатацію з 1 грудня 2025 року і є новозбудованими.

Йдеться про енергоустановки, розташовані в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Постачання газу для таких об'єктів здійснюватиме "Нафтогаз Трейдинг".

Перелік підприємств затверджуватиме Міненерго за поданням "Укренерго" із зазначенням обсягів і періоду відбору газу.

Раніше прем'єр-міністр Юлія Свиридинко заявила, що уряд продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла, які діяли під час опалювального сезону.

В Україні термін реалізації проєктів із впровадження розподіленої енергетики суттєво зріс через високий попит на сонячні та акумулюючі станції та когенераційні установки.

Газопоршневі установки, які виробляють електричну енергію , більше не отримуватимуть газ за пільговими цінами - уряд залишив такі умови лише для тих ГПУ, які виробляють електроенергію та тепло.