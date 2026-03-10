Розподілена енергетика: терміни реалізації проєктів в Україні зросли – ЗМІ

В Україні термін реалізації проєктів із впровадження розподіленої енергетики суттєво зріс через високий попит на сонячні та акумулювальні станції та когенераційні установки.

Про це пише "Укрінформ".

"Якщо у 2024 році термін очікування когенераційного обладнання був 3–6 місяців, то тепер він зріс до 12 місяців. Тобто той, хто законтрактувався у жовтні 2025 року, отримає його тільки до опалювального сезону 2026–2027 років", – розповів заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний.

Вінницький бізнес встановив СЕС сумарною потужністю близько 24 МВт, інвестувавши у розподілену енергетику 500 млн грн, говориться у повідомленні.

Цього року у Вінниці планують встановити ще чотири когенераційні установки сумарною потужністю 10 МВт.

Після повномасштабного російського вторгнення КП "Вінницяміськтеплоенерго" отримало на грантових засадах, зокрема від USAID, когенераційні установки, які забезпечують електроенергією міські котельні і дають можливість централізовано подавати тепло в оселі вінничан.

Наразі у теплопостачальній компанії для потреб громади працюють когенераційні установки сумарною потужністю 5,3 МВт, повідомив заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний.

"Окрім того, у 2026 році ми очікуємо встановлення ще чотирьох установок по 2,5 МВт, тобто з сумарною потужністю 10 МВт. Це дасть можливість працювати їм ще стабільніше і частково передавати електричну енергію до тих підприємств, які, як ми вважаємо, теж потребують цього", – розповів він.

Нагадаємо:

В Україні від початку повномасштабного вторгнення введено в експлуатацію 1,4 ГВт газової генерації.

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що уже збудовані та технічно готові до запуску когенераційні установки простоюють в громадах.

Україна отримала першу партію енергетичного обладнання від уряду Німеччини в межах зимового пакета екстреної підтримки, збільшеного до €120 млн.

Раніше повідомлялося, що Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ (урядовою установою Німеччини, що надає міжнародну технічну допомогу) про передачу Києву двох когенераційних установок.