Кабмін продовжив спецумови постачання газу для виробників тепла
Уряд продовжив спеціальні умови постачання газу для виробників тепла, які діяли під час опалювального сезону.
Про це повідомила очільниця уряду Юлія Свириденко.
Спеціальні умови діятимуть і в міжопалювальний період — до 30 вересня 2026 року.
Підприємства теплопостачання й надалі отримуватимуть природний газ за фіксованими (для потреб населення та держустанов), а не ринковими цінами. Це забезпечить їхню стабільну роботу, щоб у домівках українців, лікарнях, школах і дитсадках були тепло та гаряча вода.
"Зима була холоднішою, ніж очікувалося. Підприємства використали більше газу, ніж передбачали договори. Тому уряд також збільшив фіксовані обсяги газу на березень — до 10% для потреб населення та бюджетних установ. Додатковий обсяг дозволить теплокомуненерго стабільно працювати без ризику зупинок", - зазначила Свириденко.
Для коригування обсягів підприємства мають до 16 березня звернутися до ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".
"Підприємства зможуть безперебійно завершити цей опалювальний сезон та готуватися до наступного", - запевнила Свириденко.
